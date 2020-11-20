Собянин отметил пользу эпидемиологических мер по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что принятые в столице эпидемиологические меры по коронавирусу уже принесли ощутимый результат. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе <...> Эти меры все равно дают свои результаты», — заявил мэр.

Он напомнил, что власти столицы распорядились ограничить деятельность ночных клубов и кафе, продлить сроки дистанционного обучения студентов и школьников, а также отменить новогодние гуляния.

За последние сутки в Москве было зафиксировано 6 902 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе инфекцию подтвердили у 539 970 человек.

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