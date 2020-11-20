Около 280 детей отравились в одной из школ Минска

Около 280 учеников в Минске обратились к врачам с симптомами отправления после приема пищи в одной из школ Минска. Были госпитализированы 16 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

«После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдались рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5-9 классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что восемь учащихся были госпитализированы прямо из школы спустя незначительное время после обеда. Видимых нарушений в столовой, где обедали дети, пока не обнаружили.

Причины массового отравления школьников пока не установлены. К разбирательству подключился Следственный комитет Белоруссии и врачи-эпидемиологи.