Турция освободила туристов от соблюдения комендантского часа

Иностранные туристы в Турции, в том числе из России, смогут не соблюдать комендантский час, который власти страны установили по выходным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое МВД.

Ранее власти Турции из-за пандемии коронавируса также приостановили работу ресторанов, кафе, кинотеатров и культурных достопримечательностей.

«Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что туристы смогут свободно передвигаться по стране на арендованных машинах. Рестораны и кафе на территории гостиниц продолжат работу в обычном режиме. Аналогичные правила на работу предприятий общепита установят и в аэропортах.

По последним данным, коронавирусом в Турции заразились более 530 тыс. человек, жертвами инфекции стали почти 12 тыс. пациентов с COVID-19.

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