В детском центре после замечания Кадырова убрали картинки героев Marvel

В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова в детском игровом центре в Курчалое заменили картинки персонажей американских комиксов на изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, пишет РИА «Новости».

В понедельник Кадыров распорядился снять изображения героев Marvel — Капитана Америку, Тора, Железного человека — в детском игровом центре. По его словам, у Чеченской республики и России много своих национальных героев.

Поручение главы распространяется на все детские центры в республике.

После Кадыров подчеркнул, что чеченский народ должен прославлять своих героев и сохранять их для будущих поколений.

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