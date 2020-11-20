Орнитолог увидел целенаправленное отравление в массовой гибели голубей в Петербурге

Целенаправленное отравление птиц является противоправным действием, которое может грозить административной или даже уголовной ответственностью. Об этом «Газете.Ru» заявил орнитолог Вадим Авданин.

Так специалист отреагировал на видеозапись, на которой запечатлена массовая гибель птиц в Санкт-Петербурге.

«Были известны случаи, когда голубей целенаправленно травили. Более того, существуют люди, которые ненавидят голубей. Я тоже их ненавижу, кстати. Но травить птиц – это противоправное действие. Я думаю, что вполне найдется подходящая административная или уголовная статья. Это очень похоже на целенаправленное отравление. Сама отрава, вероятно, была очень сильной. Даже при отравлении цианистым калием до смерти проходит достаточно много времени», — объяснил специалист.

По его словам, приготовить отраву может любой человек, который разбирается в фармакологии или химии, а техника отравления очень проста — достаточно нанести химикат на любой корм.

«Могли ли быть какие-то иные причины? Можно предположить, что дорогу посыпали реагентами. Но о гибели птиц от реагентов я никогда не слышал. Рассыпали реагенты, лед подтаял, образовалась лужица – голуби из нее пьют и ничего с ними не происходит», — заключил орнитолог.

Ранее издание «Фонтанка» опубликовало видеозапись того, как неизвестная девушка в Петербурге рассыпала корм голубям и ушла. Через несколько минут птицы стали замертво падать на улицу.

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