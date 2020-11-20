Психолог объяснил, как правильно просить незнакомых людей надеть маску

Обращаясь с просьбой надеть маску к незнакомому человеку, нужно избегать оценочных суждений и не проявлять агрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета (КФУ), кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

Так специалист прокомментировал трагическую историю, произошедшую в Санкт-Петербурге. Там мужчина получил смертельное ранение из-за просьбы к двум пассажирам надеть маску в маршрутке.

«При взаимодействии с людьми и их непредсказуемой реакцией всегда нужно быть осторожными. Есть люди, к которым вообще нельзя обращаться и о чем-либо их просить, они могут просто убить. Здесь действуют самые классические советы. Во-первых, надо быть немного психологом и научиться видеть агрессивный тип людей. Во-вторых, не нужно заниматься экспансией и обращаться к незнакомому человеку в директивной форме. Можно вежливо попросить или косвенно это сделать: «Вы знаете, что-то мне стало тревожно. Может быть, потому что вы маску не надели. Это, конечно, мои проблемы, но вы не могли бы меня успокоить и все-таки ее надеть». Не надо просить с пафосом, не надо самоутверждаться, не надо видеть в собеседнике врага», — сказал Гарифуллин.

Он добавил, что в некоторых случаях будет правильно прибегнуть к силе общественного внушения.

«Второй возможный подход — внушить через других. Общество всегда сильнее. Если весь автобус начнет человеку говорить о том, что нужно маску надеть — он будет вынужден подчиниться. Надо уметь группу заряжать, работать с окружением», — заключил психолог.

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