Заболевший COVID-19 после первой дозы вакцины врач выздоровел

Врач из Кемеровской области, который заразился коронавирусом после введения первой дозы вакцины «Спутник V», выздоровел и вернулся на работу. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина, передает РИА «Новости».

«Доктор благополучно выздоровел, вышел на работу, все нормально», — уточнил замминистра.

В региональном минздраве отметили, что это могло быть совпадением из-за продолжительного инкубационного периода инфекции, так как сама инфекция была выявлена на пятые-шестые сутки.

Согласно последним данным, в Кемеровской области зафиксировано 19 194 случая коронавируса, 334 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 10 233 человека.

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