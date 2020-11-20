Три жителя Якутии погибли, выпив антисептик

В Якутии три жителя Таттинского района погибли, выпив антисептик. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, погибло трое лиц, ряд граждан находится в учреждении здравоохранения», — рассказали в прокуратуре региона.

В республиканском минздраве уточнили, что госпитализированы шесть взрослых человек. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. При этом там добавили, что в динамике состояние может поменяться в любой момент.

В ведомстве уточнили, что для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска.

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