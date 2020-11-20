Наиболее уязвимые категории граждан США получат вакцину от COVID-19 в декабре

Наиболее уязвимые категории граждан США начнут получать вакцину от коронавирусной инфекции в конце декабря текущего года. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе выступления перед журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Он отметил, что стране необходимо с удвоенной силой принимать меры в области здравоохранения.

«В конце декабря мы начнем прививать те категории населения, которым отдается наибольший приоритет [в связи с распространением инфекции]», — сказал Фаучи.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 11 715 167 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 252 514 человек, выздоровели — 4 410 709.

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