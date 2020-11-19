В Архангельске школьник умер на перемене

В Архангельске ученик умер на перемене в школе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, школьник внезапно почувствовал себя плохо на перемене — у него произошла остановка сердца.

«Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — отмечают следователи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели по делу.

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