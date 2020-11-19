Малышева: перец способен защитить от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что защититься от коронавируса может помочь черный перец. Об этом она сказала в эфире программы «Жить здорово».

Она пояснила, что эта специя содержит пиперин, который останавливает действие некоторых частиц SARS-CoV-2. Речь идет о компонентах, которые отвечают за распространение и проникновение вируса в организм человека.

Специалист отметила, что перец также обладает антибактериальными свойствами за счет содержания капсаицина.

Согласно последним данным, в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 1 526 656 человек выздоровели, а 34 850 скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Болезни сердца двенадцатикратно увеличивают риск смерти при COVID-19