В Москве к выходным снежный покров увеличится до 5 см

В Москве и Подмосковье к выходным снежный покров увеличится до 5-10 см. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА «Новости».

Он уточнил, что дальше сугробы будут только расти. На востоке Московской области покров может достигнуть 15 см, а на юге — 20 см.

Синоптик уточнил, что ночью в воскресенье температура воздуха снизится до -3-5°C, а днем температура составит -1-2°C.

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