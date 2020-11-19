На акции протеста оппозиции в Ереване маршрутка наехала на митингующих, передает Sputnik Армения.

Видео с места инцидента попало в сеть.

На кадрах видно, как протестующие перекрыли улицу Амиряна, преградив дорогу транспорту. Оказавшимся на данном участке дороги автомобилям пришлось остановиться. Однако водитель микроавтобуса решил не дожидаться окончания акции. Он протаранил живую цепь и проехал в сторону площади Республики.

Под колеса маршрутки чуть не попали двое демонстрантов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. Жители Армении восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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