В Ереване маршрутка наехала на митингующих
На акции протеста оппозиции в Ереване маршрутка наехала на митингующих, передает Sputnik Армения.
Видео с места инцидента попало в сеть.
На кадрах видно, как протестующие перекрыли улицу Амиряна, преградив дорогу транспорту. Оказавшимся на данном участке дороги автомобилям пришлось остановиться. Однако водитель микроавтобуса решил не дожидаться окончания акции. Он протаранил живую цепь и проехал в сторону площади Республики.
Под колеса маршрутки чуть не попали двое демонстрантов.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. Жители Армении восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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