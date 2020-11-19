В Роспотребнадзоре предупредили курильщиков о повышенном риске заболеть COVID-19
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
COVID-19 у курящих людей часто протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
«У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что курение повышает риск заражения через рот.
Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вирусолог РАН: мутации коронавируса в Сибири не имеют значения
— Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от COVID-19