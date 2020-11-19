В Роспотребнадзоре предупредили курильщиков о повышенном риске заболеть COVID-19

COVID-19 у курящих людей часто протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

«У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что курение повышает риск заражения через рот.

Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.

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