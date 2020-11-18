Разрыв трубы с кислородом не помешал работе больницы в Коммунарке

Разрыв трубы с кислородом не повлиял на работу больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве, передает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей. В результате случившегося пожара не было. Из-за инцидента никто не пострадал.

«По предварительной информации, данный инцидент на работе больницы не отразился. Он произошел во временном корпусе», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел хлопок газа.

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