Разрыв трубы с кислородом не помешал работе больницы в Коммунарке
Ева Краснова
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Разрыв трубы с кислородом не повлиял на работу больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве, передает ТАСС.
Как рассказал агентству источник в экстренных службах, произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей. В результате случившегося пожара не было. Из-за инцидента никто не пострадал.
«По предварительной информации, данный инцидент на работе больницы не отразился. Он произошел во временном корпусе», — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что в одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел хлопок газа.
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