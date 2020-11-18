Названа причина схода с рельсов вагонов с мазутом под Владимиром

Установлена причина схода с рельсов поезда во Владимирской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Вагоны с мазутом сошли с рельсов из-за действий железнодорожников, которые при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, рассказали в ведомстве.

Работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, были допрошены в качестве подозреваемых. Они дали признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрания им мер пресечения.

Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел 16 ноября на перегоне Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе. В результате разлились шесть цистерн с мазутом на площади 12,5 тыс. кв. м. Повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Происшествие привело к гибели 45-летнего дорожного мастера Владимирской дистанции пути Юрия Лебедева. Во Владимирской области ввели режим ЧС.

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