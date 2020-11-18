Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России занято 81% коек для больных коронавирусом.

По ее словам, всего по стране развернуто 268 тысяч «ковидных» коек, из них почти 147 тысяч оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча — ИВЛ.

«На утро вчерашнего дня занято почти 81% коечного фонда, загруженность выше, чем в среднем по РФ, наблюдается в 46 регионах страны», — сказала Голикова на совещании президента России с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия 24».

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