Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди политиков
Катерина Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов.
«Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что риск быть инфицированными среди политиков гораздо выше, чем в среднем по статистике, несмотря на все предпринимаемые меры.
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