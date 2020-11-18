Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов.

«Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что риск быть инфицированными среди политиков гораздо выше, чем в среднем по статистике, несмотря на все предпринимаемые меры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме каждый третий депутат болеет или переболел коронавирусом