Большинство автомобилистов носят маску для защиты от коронавируса

Почти половина опрошенных водителей надевают маску после того, как выходят из машины. Еще 16% носят маску даже в автомобиле. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Авто.ру», поступившие в «Газету.Ru».

Порядка 22% участников опроса относятся к маскам скептически и не пользуются ими. От случая к случая маску используют 17% опрошенных.

Регулярно пользуются антисептиками 29% водителей, 24% имеют дезинфекторы в машине и иногда ими пользуются, еще 13% обрабатывают руки перед каждой поездкой.

Полную антибактериальную обработку салона проводят лишь 5% автомобилистов. Треть респондентов делают периодическую влажную уборку и дезинфицируют контактные поверхности: руль, ручки дверей и ремни безопасности.

Во время поездок в такси 55% опрошенных используют базовые средства защиты. Однако большинство из них (42%) ограничиваются только маской.

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