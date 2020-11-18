Мэр Томска Кляйн отстранен от должности
Катерина Медведева
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Кировский районный суд Томска временно отстранил мэра Томска Ивана Кляйна от должности в связи c расследованием уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.
Ходатайство об отстранении Кляйна от должности главы города на время следственных действий поступило от следственных органов.
«Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра от должности в связи с обвинением в должностных преступлениях», — рассказали в пресс-службе.
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