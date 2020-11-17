Обвиняемый в растрате директор хабаровского «Водоканала» умер под домашним арестом

Директор муниципального предприятия Хабаровска «Водоканал» Владимир Стеблевский, обвиняемый в растрате, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и отмывании денег, умер под домашним арестом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в марте 2019 года Стеблевский стал главным подозреваемым в деле с ущербом в 455 млн руб.

По версии следствия, в 2010-2017 годах он со своим заместителем, главным инженером и предпринимателями растратили деньги городского бюджета, выделенные на федеральную целевую программу по экономическому и социальному развитию, закупив оборудование для строительства Тунгусского водозабора по завышенной цене.

В суде отметили, что смерть Стеблевского не станет основанием к прекращению уголовного дела. По нему проходят еще трое фигурантов.

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