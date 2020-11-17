Болевший COVID-19 губернатор Владимирской области госпитализирован

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, лечившийся от COVID-19 амбулаторно, госпитализирован. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря губернатора Ольгу Петрову.

«После консультации с врачами было принято решение о госпитализации... Более подробная информация не подлежит распространению», — говорится в сообщении.

Она добавила, что Сипягин остается на связи и «важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем».

12 ноября Сипягин пожаловался на высокую температуру и заявил, что уходит в самоизоляцию.

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