РБК: загрязнение воздуха в России достигло максимума за 16 лет

Исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что уровень загрязнения атмосферы в регионах России оказался рекордным за 16 лет. Об этом сообщает РБК.

Так, в 2005 году число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха составляло 95, теперь этот показатель достиг 171. К таким загрязнениям относят превышение предельно допустимой концентрации какого-либо вещества в атмосфере в 20 и более раз.

А количество ядовитых выбросов в атмосферу за период с начала текущего года увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом. Наиболее резкий скачок произошел в июле, августе и сентябре.

Как отмечается, наибольшие превышения зафиксированы в Самарской области (112), Бурятии (22) и Оренбургской области (9).

Аналитики поясняют, что большая часть загрязнений связана с началом отопительного сезона, а также с деятельностью предприятий и происходящими на них авариями.

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