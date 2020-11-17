Скончался глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Об этом сообщил министр информации и связи республики Сергей Зырянов на своей странице в Facebook.

«Григорий Адольфович, светлая память...» — написал Зырянов.

По данным РИА «Новости», в Госсовете республики также подтвердили информацию о кончине Иоффе. Он скончался в ночь на 17 ноября. Причина смерти не указывается.

Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма в 2014 году, ему было 67 лет.