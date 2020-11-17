Сотрудник компании «Томское пиво» задержан по делу о мошенничестве с землей

Следователи задержали сотрудника компании «Томское пиво» по подозрению в мошенничестве с землей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Томской области.

«По предварительным данным, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории города Томска», — рассказали в ведомстве.

На основании договора «Томское пиво» завладело участками по заниженной стоимости, в связи с чем бизнесмену был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

В СК отметили, что подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось об аресте мэра Томска, бенефициара компании «Томское пиво» Ивана Кляйна. На него завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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