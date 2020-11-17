Вездеход с четырьмя людьми затонул на Чукотке
Бернст Ю.
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На Чукотке при пересечении реки затонул вездеход, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
Троим людям удалось выбраться самостоятельно, водитель погиб, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в Анадырском районе при проходе реки Глубокая.
В настоящее время устанавливаются причины трагедии.
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