В России могут ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах, пишут «Известия».
Автором инициативы стала председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Сегодня в многоквартирных домах управляющие компании два раза в год проводят осмотры систем электроснабжения в подъездах. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, объяснила Разворотнева.
Она предложила ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к ответственности тех, кто будет их проводить.
По данным компании по строительству и монтажу линий электропередачи «Олармик», проблемы с электропроводкой, вызывающие короткие замыкания, становятся причиной до 80–90% пожаров в жилых домах.
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