Более 60 млн человек в России сделали прививку от гриппа
Бернст Ю.
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Свыше 60,2 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В настоящее время в России против гриппа привито более 60,2 млн человек, что составляет 41,2 % от численности населения страны, уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 российских субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.
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