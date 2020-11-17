Более 60 млн человек в России сделали прививку от гриппа

Свыше 60,2 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В настоящее время в России против гриппа привито более 60,2 млн человек, что составляет 41,2 % от численности населения страны, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 российских субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

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