Турция снова сообщила о наибольшем с апреля приросте случаев и смертей по COVID-19

В Турции за сутки коронавирусом заразились 3 316, скончались 94 человека, что стало наибольшими показателями с конца апреля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Ранее глава ведомства Фахреттин Коджа отмечал, что пандемия достигла второго пика. В последнее время Турция неоднократно демонстрировала апрельские показатели по заражениям и смертям.

С начала пандемии в стране заболели 417 594, выздоровели 356 375, скончался 11 601 человек. В тяжелом состоянии в настоящий момент находятся 3 610 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

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