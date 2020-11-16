В Астрахани пытаются засудить владельца верблюдов, которые терроризируют жителей

Икрянинский районный суд Астраханской области принял иск районной администрации к местному жителю, чье стадо верблюдов начало забредать в домашние хозяйства и пугать сельчан. Об этом в интервью «Интерфакс» заявил заместитель главы района Александр Степанов.

«Суд принял наш иск, в котором мы требуем обязать хозяина верблюдов обеспечить контроль за животными», — сказал Степанов.

Так, по информации местных властей, около двух лет назад ответчик — пенсионер из села Оранжереи — начал разводить верблюдов, но позже бросил это занятие.

Стадо начало свободно пастись в поселках, заходить в дома местных жителей и ломать заборы, чтобы попасть к фруктовым деревьям.

Местные жители начали жаловаться в местную администрацию. Они заявляли, что боятся ходить по одному и выпускать детей на улицу.

Ситуация получила общественный резонанс и власти загнали животных в загон. Позже они сломали его и разбежались.

Теперь администрация требует от собственника поймать всех животных и обеспечить за ними должный уход.

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