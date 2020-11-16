Песков оценил приостановку работы ряда заведений в Бурятии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие ряда заведений в Бурятии из-за коронавируса.

Он пояснил, что потребность ужесточения ограничительных мер варьируется от региона к региону, поскольку динамика развития эпидемии в каждом отличается.

Представитель Кремля напомнил, что главы регионов сами регулируют меры, исходя из складывающейся ситуации, и добавил, что комплексных планов в этом вопросе быть не может.

«Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение», — произнес Песков.

Ранее стало известно, что торговые центры, кинотеатры, заведения общепита, салоны красоты, бани и сауны в Бурятии закрывают в связи с распространением коронавируса.

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