В Латвии отменили массовые новогодние мероприятия из-за COVID-19

Массовые празднования Нового года в Латвии в этом году не состоятся из-за коронавируса, сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле. Ее слова передает местное агентство LETA.

Рождество и Новый год будут праздноваться в семейном кругу и тихо, заявила Винькеле.

Она добавила, что ограничения и меры безопасности никуда не исчезнут, отметив, что такой будет «новая реальность».

Правительство Латвии ввело с 9 ноября до 6 декабря в стране режим чрезвычайного положения. То есть в стране введен запрет на проведение всех публичных мероприятий, на предоставление связанных с развлечениями и отдыхом услуг, а также ограничения на работу мест общественного питания и торговых центров.

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