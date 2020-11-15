В Петербурге младенец получил серьезные травмы после нескольких падений с кровати
Бернст Ю.
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии 11-месячного младенца, передает «Пятый канал».
Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.
По словам родителей, их сын за последние два дня несколько раз упал с кровати, что якобы стало причиной получения серьезных травм.
По данным телеканала, семья характеризуется как положительная и не состоит на учете.
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