В Петербурге младенец получил серьезные травмы после нескольких падений с кровати

В Красносельском районе Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии 11-месячного младенца, передает «Пятый канал».

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

По словам родителей, их сын за последние два дня несколько раз упал с кровати, что якобы стало причиной получения серьезных травм.

По данным телеканала, семья характеризуется как положительная и не состоит на учете.

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