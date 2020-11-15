Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ

Силовики применили слезоточивый газ при разгоне участников митинга в Минске. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам очевидцев, в районе метро «Пушкинская», где начали собираться протестующие, проходят массовые задержания. К одной из групп подъехали сразу несколько микроавтобусов с сотрудниками силовых ведомств. Перед тем как начать задержания, в сторону митингующих был распылен слезоточивый газ из баллончиков.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич также подтвердила информацию о задержаниях на акции протеста.

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