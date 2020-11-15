Володин: решение о судьбе поправок об изъятии детей примет Совет Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о поправках в Семейный кодекс России. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Володин напомнил, что согласно регламенту Госдумы профильный комитет может выносить на Совет ГД свое предложение. Однако окончательное решение, выносить рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку и дополнительное обсуждение, принимает Совет ГД, куда входят представители всех фракций.

«При принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи», — отметил депутат.

По его мнению, должно состояться дополнительное обсуждение с участием представителей родительского сообщества, органов опеки и экспертов.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов под названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи».

В частности, в нем предложено разрешить суду принудительно разлучать ребенка с родителями в случае, если их лишили родительских прав или признали виновными по уголовному делу. Кроме того, инициативой было предложено запретить заключение браков на территории России между лицами одного пола или трансгендерами, а также принимать на усыновление детей таким людям.

Кабмин не поддержал ни одну инициативу из пакета сенаторов.

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