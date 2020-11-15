Рабочих уволили после видео об укладке асфальта в Южно-Сахалинске

На Сахалине прокуратура проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые выложили в сеть видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также будет проведена проверка соблюдения технологии укладки асфальта, на которую жаловались рабочие.

«Прокуратурой Южно-Сахалинска с привлечением специалистов организована проверка соблюдения федерального законодательства по фактам о нарушении технологии укладки асфальтного покрытия на улице Больничной в Южно-Сахалинске и ущемлении прав работников этого предприятия», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в сети появилось видео, на котором дорожник показал нарушение технологии при капитальном ремонте улицы в Южно-Сахалинске. После этого рабочие записали еще один ролик, в котором рассказали, что из-за инцидента строительная компания уволила их с нарушением законодательства и без выходного пособия.

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