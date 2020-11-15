Четыре человека погибли при пожаре под Челябинском

В Пласте Челябинской области произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В результате погибла семья из четырех человек, в том числе ребенок.

Предварительная площадь возгорания составила 150 кв. м. Предположительно, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

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