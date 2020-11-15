Китайский мальчик объелся хурмы и оказался на операционном столе

В китайской провинции Фуцзянь пятилетний мальчик съел четыре плода хурмы и почувствовал резкие боли в желудке. Врачам пришлось провести хирургическую операцию, пишет издание Global Times.

Так, ребенок почувствовал недомогание уже через несколько часов после трапезы. Он был госпитализирован, врачи обнаружили в его желудке очень плотный комок: семь сантиметров в длину, три сантиметра в ширину и весом 250 г.

Доктора сделали заключение, что причиной несчастья стали естественные кислоты, которые содержатся во фрукте. Они вступили в реакцию с желудочным соком и стали причиной образования «химического шара».

Операция по удалению остатков хурмы продлилась около девяти часов. Здоровью ребенка теперь ничего не угрожает

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