Мощный пожар в жилом доме в Красноармейске был потушен

Крупный пожар, который произошел в жилом доме в подмосковном Красноармейске на площади около 1500 кв. м, был потушен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В 23.34 (произошла) ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе.

Пожар на чердаке жилого дома в Красноармейске на площади около 600 кв. м произошел вечером 14 ноября. Позже огонь перебросился на крышу и квартиры, а его площадь выросла до 1500 кв. м.

Спасатели эвакуировали из здания 80 человек, в том числе 18 детей. Пострадавших нет.

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