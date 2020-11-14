Десять человек погибли при пожаре в отделении для пациентов с COVID-19 в Румынии
Полина Рутковская
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Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии, сообщает Reuters со ссылкой на румынское Агентство по чрезвычайным ситуациям.
В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией, указано в сообщении.
Возгорание произошло в помещении реанимационного отделения и распространилось на соседнее помещение. На данный момент пожар ликвидирован, его причины не установлены, заявили в агентстве.
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