Воробьев поручил оказать помощь жителям горящего дома в Красноармейске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь людям, чьи квартиры пострадали при пожаре в жилом доме в Красноармейске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Приоритетной задачей является обеспечение временного размещения жильцам дома, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красноармейске загорелся жилой дом. По последним данным, площадь пожара составляет 1,3 тыс. кв. м. Из дома были эвакуированы 80 человек, в том числе 18 детей, заявили в пресс-службе управления МЧС по региону.

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