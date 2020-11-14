Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Кляйн не признает вину

Мэр Томска Иван Кляйн не признал вину в превышении своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Томской области.

«Обвиняемый виновным себя не признал», — говорится в сообщении.

Суд избрал Кляйну меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января, отметили в СК.

Как сообщалось, Кляйн был задержан 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

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