Мэр Томска Кляйн арестован

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Мэр Томска Иван Кляйн арестован по делу о превышении полномочий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Томского областного суда.

Суд избрал Кляйну меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января, указано в сообщении.

Кляйн был задержан 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

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