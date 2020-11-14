Мэр Томска Кляйн арестован
Полина Рутковская
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Мэр Томска Иван Кляйн арестован по делу о превышении полномочий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Томского областного суда.
Суд избрал Кляйну меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января, указано в сообщении.
Кляйн был задержан 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.
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