Электромеханический завод повторно загорелся в Петербурге

На территории Ленинградского электромеханического завода второй раз за сутки возникло возгорание, следует из данных главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Так, 14 ноября поступило сообщение о пожаре по адресу Петергофское шоссе, 73, где расположен завод, сообщили в МЧС. В производственном здании загорелась кровля, площадь пожара составила 60 кв. м, ему был присвоен второй ранг сложности.

На данный момент пожар локализован, указано в сообщении. К ликвидации возгорания привлечено 48 сотрудников ведомства и 12 единиц техники.

13 ноября на территории завода произошел пожар, огонь распространился на 1,2 тыс. кв. м, в результате инцидента никто не пострадал.

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