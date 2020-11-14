У находящегося в СИЗО экс-сенатора Арашукова подозревают COVID-19

К находящемуся в следственном изоляторе «Лефортово» бывшему сенатору Рауфу Арашукову перестали пускать посетителей, у него взяли анализы из-за подозрения на новую коронавирусной инфекцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

В настоящее время к Арашукову не пускают ни представителей защиты, ни следователя, рассказал Постанюк. По его словам, результаты анализов будут известны 16 или 17 ноября.

По версии следствия, отец Арашукова — Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинение по трем новым эпизодам

— Экс-сенатору Арашукову и его отцу вновь продлили срок ареста

— Генпрокуратура требует изъять имущество у Арашукова и его семьи