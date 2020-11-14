В Белоруссии зафиксировали рекорд прироста коронавируса за сутки

В Белоруссии за сутки коронавирусом заразились 1 248 человек, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава.

«Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов», — сказали в минздраве.

Днем ранее коронавирус подтвердился у 1 167 человек, что тоже было рекордом. В Белоруссии выздоровели 94 337, скончались 1039 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье откроет 200 прививочных пунктов от коронавируса

— В Греции закрывают школы из-за растущего числа заражений коронавирусом

— Россия поставила более 1 млн тестов на коронавирус в зарубежные страны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье откроет 200 прививочных пунктов от коронавируса

— В Греции закрывают школы из-за растущего числа заражений коронавирусом

— Россия поставила более 1 млн тестов на коронавирус в зарубежные страны