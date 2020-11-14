В Минздраве назвали возможные осложнения после коронавируса

Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал об осложнениях после коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при коронавирусе нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», — заявил эксперт.

Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии должны вести здоровый образ жизни, соблюдать диету и принимать назначенные специалистом препараты, отметил Шляхто. Также в целях безопасности стоит отложить плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения.

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