В Москве при взрыве газа в колодце пострадали два человека
Карина Казанцева
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На юго-западе Москвы в колодце произошел взрыв газа, из-за чего пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На улице Бутлерова, 15 из-за скопления газа в колодце произошел хлопок. По предварительным данным, пострадали два человека», — сказал источник.
В настоящий момент устанавливаются причины случившегося и детали о состоянии пострадавших.
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