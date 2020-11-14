В Москве при взрыве газа в колодце пострадали два человека

На юго-западе Москвы в колодце произошел взрыв газа, из-за чего пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Бутлерова, 15 из-за скопления газа в колодце произошел хлопок. По предварительным данным, пострадали два человека», — сказал источник.

В настоящий момент устанавливаются причины случившегося и детали о состоянии пострадавших.

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