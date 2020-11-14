Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило полмиллиона

В Москве за сутки выявили 6 427 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Также за прошедший день госпитализировали 1480 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ в больницах Москвы подключены 385 человек.

Всего в столице зафиксировано 503 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 363 347 пациентов, скончались 7 712.

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