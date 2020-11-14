В Москве в субботу ожидается до +3°С
Антон Демидов
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В Москве в субботу, 14 ноября, ожидается до +3°С. В столице будет облачно, преимущественно без осадков, местами гололедица, следует из данных Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +1...+3°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать от 0 до -2°С. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 758 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.