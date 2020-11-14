В Москве в субботу ожидается до +3°С

В Москве в субботу, 14 ноября, ожидается до +3°С. В столице будет облачно, преимущественно без осадков, местами гололедица, следует из данных Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +1...+3°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от 0 до -2°С. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 758 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.